Появились первые оценки «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе

20 мая на Каннском кинофестивале состоялась премьера нового фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Картину встретили положительными рецензиями и 10-минутными овациями.

На Metacritic у «Убийц цветочной луны» 91 балл из 100. Критики хвалят актерскую игру Леонардо Ди Каприо, а саму ленту называют новым шедевром 80-летнего Скорсезе.

«Убийцы цветочной луны» выйдут в прокат 20 октября. Позже картина станет доступна на Apple TV+.