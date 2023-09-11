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Сегодня, 14:30

Появился дебютный тизер блокбастера «Аквамен и потерянное царство»

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Аквамен и потерянное царство».
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В воскресенье, 10 сентября, студия DC опубликовала первый ролик в поддержку сиквела «Аквамена».

Полноценный трейлер обещают выпустить в ближайший четверг, а пока зрителям показали первые кадры долгожданного продолжения истории Артура Карри. В ленте «Аквамен и потерянное царство» центральному персонажу предстоит разобраться с суперзлодеем по прозвищу Черная Манта: в тизере он обещает убить Аквамена и разрушить все, что тому дорого.

В образе короля Атлантиды вновь появится Джейсон Момоа, а Яхья Абдул-Матин II («Матрица: Воскрешение») вернется к роли Черной Манты. Также в касте заявлены Эмбер Херд, Николь Кидман, Дольф Лундгрен, Патрик Уилсон и другие. Мировая премьера запланирована на 20 декабря.

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