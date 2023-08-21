Появился дебютный тизер сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»

В минувшую пятницу был опубликован первый проморолик новой экранизации книг Рика Риордана. Тизер сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» не только показал зрителям несколько сцен, но и подтвердил официальную дату премьеры: дебютный эпизод выйдет 20 декабря, всего их будет восемь.

Напомним, что в центре сюжета юный полубог Перси Джексон, который отправляется в лагерь для детей олимпийских богов. Там сын Посейдона знакомится с дочерью Афины, а еще одним верным спутником во всех приключениях становится сатир Гровер. Несколько лет назад по произведениям Риордана вышли два фильма: «Перси Джексон и похититель молний» и «Перси Джексон и Море чудовищ».