Появился трейлер «Чудесной истории Генри Шугара» с Бенедиктом Камбербэтчем

Netflix выпустил промо-видео новой работы Уэса Андерсона («Королевство полной луны», «Отель «Гранд Будапешт»). Короткометражная лента «Чудесная история Генри Шугара», в основу которой лег одноименный рассказ Роальда Даля, появится на стриминге уже 27 сентября. Напомним, что ранее режиссер уже экранизировал британского писателя: в 2009 году он превратил его сказку «Изумительный мистер Лис» в мультфильм «Бесподобный мистер Фокс».

В центре сюжета «Чудесной истории Генри Шугара» — эксцентричный богач, в руки которого попадает загадочная книга. Роль самого Генри Шугара исполнил Бенедикт Камбербэтч. Также в картине засветились Бен Кингсли, Дев Патель, Рэйф Файнс и другие.