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Появится ли Киллиан Мерфи в фильме Дэнни Бойла 28 лет спустя
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:30

1 мин.

Киллиан Мерфи не появится в фильме Дэнни Бойла «28 лет спустя»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «28 лет спустя», реж. Дэнни Бойл / Columbia Pictures
Фото Кадр из фильма «28 лет спустя», реж. Дэнни Бойл / Columbia Pictures
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Издание Empire сообщило, что Киллиан Мерфи не появится в фильме Дэнни Бойла «28 лет спустя». Впрочем, зрителей спешат утешить: несмотря на то, что актера не будет в сиквеле, не исключено, что он снимется в третьей части, получившей название «28 лет спустя: Костяной храм».

«В данный момент он задействован в качестве исполнительного продюсера», — рассказал продюсер фильма Эндрю Макдональд, — «и я надеюсь, что мы сможем так или иначе поработать с ним в будущем».

Надежду на появление Киллиана Мерфи в сиквеле, помимо слухов, давал небольшой фрагмент трейлера, где появляется фигура, которую можно принять за Джима (персонаж, которого сыграл Киллиан Мерфи в картине «28 дней спустя»).

«Я показал своей девушке трейлер, и она сказала: «Люди подумают, что это Киллиан», — вспоминал Дэнни Бойл. «Я ответил: «Не глупи» и проигнорировал ее».

Премьера картины «28 лет спустя» запланирована на 20 июня 2025 года, а релиз «Костяного храма» пройдет 16 января 2026 года.

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