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Пойман на краже фильм: Колокольников — кто еще снимается из русских актеров
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:45

1 мин.

Юрий Колокольников сыграет в фильме Даррена Аронофски «Пойман на краже»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «СГ: Слепоглухой/Супергерой»
Фото Кадр из сериала «СГ: Слепоглухой/Супергерой»
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Актеры Юрий Колокольников и Никита Кукушкин* (признан в России иноагентом. — Прим. «СЭ») сыграют в новом триллере Даррена Аронофски «Пойман на краже», основанного на одноименном романе Чарли Хьюстона.

Сюжет грядущей картины сосредоточен на бывшем бейсболисте Хэнке Томпосоне, вынужденным бороться за выживание в криминальном мире Нью-Йорка 90-х годов.

В фильме также сыграют Остин Батлер, Зои Кравиц, Мэтт Смит, Лив Шрайбер, Реджина Кинг и Уилл Брилл.

Дата выхода проекта пока неизвестна.

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