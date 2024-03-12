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Позывной Пассажир 2024: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

12 марта, 21:30

1 мин.

Военная драма «Позывной «Пассажир» выйдет в российский прокат 14 марта

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Позывной «Пассажир».
Фото Кадр из фильма «Позывной «Пассажир»
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14 марта в российских кинотеатрах выйдет военная драма «Позывной «Пассажир», в основу сюжета которой лег роман Александра Проханова «Убийство городов» . Режиссером картины выступил Илья Казанков («Катюша»).

Сюжет проекта разворачивается в 2015 году. Молодой писатель Николай Рябинин ведет праздный образ жизни, пока не сталкивается с обстоятельствами, которые в корне меняют его мировоззрение.

В фильме снялись Антон Шагин, Виталий Кищенко, Сергей Горобченко, Алексей Шевченков, Александр Михайлов, Надежда Маркина, Сослан Фидаров, Никита Тезин, Алексей Дмитриев и Вадим Радченко.

Картина «Позывной «Пассажир» выйдет в российский прокат 14 марта.

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