Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Правда, фильм 2024: дата выхода, сюжет, трейлер, актеры, где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:05

1 мин.

Российский триллер «Правда» выйдет в прокат 1 февраля

«Правда» стала полнометражным режиссерским дебютом Максима Кузнецова
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Правда».
Фото Кадр из фильма «Правда»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

1 февраля пройдет премьера российского триллера «Правда». По сюжету картины в маленьком городе стали пропадать дети, а единственный, кто знает правду, не может ее рассказать без последствий для себя.

Постановщиком проекта выступил Максим Кузнецов. Для него «Правда» — полнометражный режиссерский дебют. До этой картины он выпустил только короткометражный фильм «У меня есть брат» в 2016 году.

В картине «Правда» снялись Кузьма Котрелев, Кирилл Кяро, Михаил Тройник, Александра Дроздова, Сергей Муравьев, Семен Барков, Игорь Карташев, Мария Бубенщикова, Егор Щербаков и Валерия Забегаева.

Триллер будет показываться в российских кинотеатрах с 1 февраля.

Лед 3, 2024. Вышел первый трейлер фильма «Лед 3»
Фильмы
1
0
Новости холдинга
Боец ВС РФ рассказал о смене тактики использования кассетных снарядов в ВСУ
Тело заслуженного артиста РФ Шиленкова нашли в ванной отеля в Москве
Пожар на нефтебазе под Брянском разгорелся до 1 тыс. кв. м
Британцы могут лишиться любимого блюда из-за запрета РФ на вылов рыбы
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ