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Предсказание 2 сезон: дата выхода серий, сюжет, актеры, съемки, где смотреть
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Сегодня, 13:15

1 мин.

Дата выхода 2 сезона сериала «Предсказание»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Предсказание».
Фото Кадр из сериала «Предсказание»
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24 апреля на платформе Apple TV+ пройдет премьера второго сезона сериала «Предсказание». По сюжету проекта, основанного на одноименном романе М.О. Уолша, жизнь провинциального городка меняет загадочный автомат, обещающий раскрыть каждому его истинный жизненный потенциал.

В сериале снялись Крис О'Дауд, Габриэль Деннис, Дэймон Гаптон, Джош Сегарра, Джульет Амара, Сэмми Фурлас, Патрик Керр и Элизабет Хантер.

Расписание релиза эпизодов 2 сезона сериала «Предсказание»

1 серия 24 апреля
2 серия 24 апреля
3 серия 1 мая
4 серия 8 мая
5 серия 15 мая
6 серия 22 мая
7 серия 29 мая
8 серия 5 июня
9 серия 12 июня
10 серия 19 июня
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