Дата выхода 2 сезона сериала «Предсказание»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 13:15
24 апреля на платформе Apple TV+ пройдет премьера второго сезона сериала «Предсказание». По сюжету проекта, основанного на одноименном романе М.О. Уолша, жизнь провинциального городка меняет загадочный автомат, обещающий раскрыть каждому его истинный жизненный потенциал.
В сериале снялись Крис О'Дауд, Габриэль Деннис, Дэймон Гаптон, Джош Сегарра, Джульет Амара, Сэмми Фурлас, Патрик Керр и Элизабет Хантер.
|1 серия
|24 апреля
|2 серия
|24 апреля
|3 серия
|1 мая
|4 серия
|8 мая
|5 серия
|15 мая
|6 серия
|22 мая
|7 серия
|29 мая
|8 серия
|5 июня
|9 серия
|12 июня
|10 серия
|19 июня