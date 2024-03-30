Дата выхода 2 сезона сериала «Предсказание»: расписание релиза эпизодов

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24 апреля на платформе Apple TV+ пройдет премьера второго сезона сериала «Предсказание». По сюжету проекта, основанного на одноименном романе М.О. Уолша, жизнь провинциального городка меняет загадочный автомат, обещающий раскрыть каждому его истинный жизненный потенциал.

В сериале снялись Крис О'Дауд, Габриэль Деннис, Дэймон Гаптон, Джош Сегарра, Джульет Амара, Сэмми Фурлас, Патрик Керр и Элизабет Хантер.

Расписание релиза эпизодов 2 сезона сериала «Предсказание»