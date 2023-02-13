Представлен новый трейлер «Стражи Галактики. Часть 3»

Состоялась премьера нового рекламного ролика третьей части «Стражи Галактики», которая, вполне вероятно, может стать финальной для одного из главных героев. По сюжету фильма Питер Квилл никак не может смириться с потерей Гаморы и вместе со Стражами Галактики отправляется на очередную миссию по защите Вселенной. В трейлере есть намек на то, что он находит ей замену. Также в ролике появились подробности детства Ракеты.

Режиссер фильма — Джеймс Ганн. В ролях — Крис Пратт, Зои Солдана, Дэйв Батиста и немногословный Вин Дизель. Мировая премьера намечена на начало мая.