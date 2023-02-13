0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 03:40

Представлен новый трейлер «Стражи Галактики. Часть 3»

Ольга Стрельникова
Фото Кадр из фильма Стражи галактики. Часть 3
Telegram Дзен
Состоялась премьера нового рекламного ролика третьей части «Стражи Галактики», которая, вполне вероятно, может стать финальной для одного из главных героев. По сюжету фильма Питер Квилл никак не может смириться с потерей Гаморы и вместе со Стражами Галактики отправляется на очередную миссию по защите Вселенной. В трейлере есть намек на то, что он находит ей замену. Также в ролике появились подробности детства Ракеты.
Режиссер фильма — Джеймс Ганн. В ролях — Крис Пратт, Зои Солдана, Дэйв Батиста и немногословный Вин Дизель. Мировая премьера намечена на начало мая.
Фильмы
0
Читайте также
В матче «Вашингтона» забили сразу трое русских. А что же Овечкин?
Большунов выиграл новый титул. Считаем все его победы
В Турции задержали 15 подозреваемых в подготовке терактов у консульств
Американские военные сбили воздушный объект над озером Гурон
Планирование за горизонт: РСЗО «Торнадо-Г» получила сверхдальние ракеты
Скончался режиссер Вадим Абдрашитов в возрасте 78 лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Warner Bros представила трейлер фильма «Флэш» на Супербоуле

Появился трейлер «Индиана Джонс 5» с новыми кадрами