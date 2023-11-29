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«Прекрасная возможность накормить моих детей». Тайка Вайтити стал снимать «Тора: Рагнарек» из-за бедности
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:30

1 мин.

«Прекрасная возможность накормить моих детей». Тайка Вайтити стал снимать «Тора: Рагнарек» из-за бедности

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Тор: Рагнарек»
Фото Кадр из фильма «Тор: Рагнарек»
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В подкасте SmartLess Тайка Вайтити рассказал, что присоединение к MCU не входило в его творческие планы, но он стал снимать «Тора: Рагнарек», чтобы содержать свою семью: «Мне было неинтересно снимать ни один из таких фильмов. Не так я представлял свою режиссерскую карьеру, но я был беден, у меня только что родился второй ребенок, и я подумал: «Это прекрасная возможность накормить моих детей».

По словам режиссера, история Тора никогда не была ему интересна: «Давайте посмотрим правде в глаза: «Тор», вероятно, был наименее популярным персонажем франшизы. В детстве я никогда не читал комиксы о нем».

Тайка Вайтити добавил, что супергерой Marvel вызывал у него недоумение, а руководители студии выбрали его режиссером третьей части «Тора», потому что больше желающих снимать продолжение истории громовержца не нашлось: «Полагаю, им больше не к кому было с этим обратиться. Я тогда подумал: «Если уж позвонили мне, то они на дне».

После «Тора: Рагнарек» Вайтити снял четвертую часть истории о громовержце под названием «Тор: Любовь и гром». На данный момент это последняя вышедшая картина о Торе и первая часть фильма о громовержце, в которой нет Локи. Она получила самые низкие рейтинги среди всех фильмов о боге грома.

Первую часть «Тора» снял Кеннет Брана, а «Тора 2: Царство тьмы» срежиссировал Алан Тейлор.

Ранее Тайка Вайтити подтвердил, что не вовлечен в работу над «Тором 5».

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