Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Премьеру фильма Мальвина с Анастасией Ивлеевой отменили
Фильмы и сериалы

27 февраля, 16:45

1 мин.

Премьеру фильма «Мальвина» с Анастасией Ивлеевой отменили

Фильм «Мальвина» с Ивлеевой убрали из расписания кинотеатров
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Мальвина».
Фото Кадр из фильма «Мальвина»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Как сообщает «Кинопоиск», премьера фильма «Мальвина», главную роль в которой исполнила Анастасия Ивлеева, отменена. Ранее планировалось, что картина выйдет в прокат 28 марта.

По сюжету фильма главная героиня Вася (Васильева) в 30 лет переживает кризис идентичности, и тогда на помощь к ней приходит воображаемая подруга из детства (Ивлеева). Всместе они пытаются разобраться во внутренних противоречиях Васи и понять, куда героине двигаться дальше.

Режиссером проекта выступила Даша Чаруша («Катя на автомате»). В числе каста «Мальвины» — Марина Васильева, Никита Ефремов, Сауле Юсупова и Аристарх Венес.

Он+Она, 2024. Премьера фильма «Он плюс она» с Павлом Деревянко и Катериной Шпицей состоится 29 февраля

Фильмы
4
0
Новости холдинга
Россия, Китай и Алжир проголосовали против проекта резолюции США по Газе
«Динамо» в нокауте! «Трактор» снова вынес чемпионов, взял серию «всухую» и летит в полуфинал
Тела застреленных мужчины и женщины нашли у кладбища под Оренбургом
Вице-премьер Украины подтвердила призывы США не наносить удары по НПЗ в России
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada
Читайте далее
Документальный фильм «В Арктику» покажут в российских кинотеатрах