Премьеру фильма «Мальвина» с Анастасией Ивлеевой отменили

Как сообщает «Кинопоиск», премьера фильма «Мальвина», главную роль в которой исполнила Анастасия Ивлеева, отменена. Ранее планировалось, что картина выйдет в прокат 28 марта.

По сюжету фильма главная героиня Вася (Васильева) в 30 лет переживает кризис идентичности, и тогда на помощь к ней приходит воображаемая подруга из детства (Ивлеева). Всместе они пытаются разобраться во внутренних противоречиях Васи и понять, куда героине двигаться дальше.

Режиссером проекта выступила Даша Чаруша («Катя на автомате»). В числе каста «Мальвины» — Марина Васильева, Никита Ефремов, Сауле Юсупова и Аристарх Венес.