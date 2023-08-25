Премьеру сиквела «Дюны» перенесли на весну следующего года

Уже второй подряд фильм с Зендеей становится жертвой непрекращающихся голливудских забастовок. Сначала отменили мировую премьеру спортивной драмы «Претенденты», которая должна была состояться в рамках Венецианского кинофестиваля, а теперь добрались и до самого ожидаемого блокбастера этой осени: в четверг было объявлено, что дата выхода картины «Дюна: Часть вторая» переносится с 3 ноября 2023 года на 15 марта 2024-го.

Напомним, помимо Зендеи, в сиквеле «Дюны» к своим ролям вернутся Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Хавьер Бардем и Стеллан Скарсгард, а среди новичков саги значатся Флоренс Пью, Остин Батлер, Кристофер Уокен и Леа Сейду. Режиссером второй части вновь выступил Дени Вильнев.