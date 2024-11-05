Объявлены номинанты на премию Европейской киноакадемии

Сегодня, 16:50
Стали известны номинанты на премию Европейской киноакадемии, которая неформально считается европейским аналогом «Оскара».
Лидерами по числу номинаций в этом году стали картины «Комната по соседству» Педро Альмодовара и «Эмилия Перес» Жака Одиара.
«Дагомея», режиссер Мати Диоп
«Эмилия Перес», режиссер Жак Одиар
«Течение», режиссер Гинтс Зилбалодис
«Субстанция», режиссер Корали Фаржа
«Комната по соседству», режиссер Педро Альмодовар
«Семя священного инжира», режиссер Мохаммад Расулоф
«Они застрелили пианиста», режиссеры
Хавьер Марискаль, Фернандо Труэба
«Горная невеста», режиссер Маура Дельперо
Жак Одиар, «Эмилия Перес»
Педро Альмодовар, «Комната по соседству»
Мохаммад Расулоф, «Семя священного инжира»
Маура Дельперо, «Горная невеста»
Трине Дюрхольм, «Девушка с иглой»
Вик Кармен Сонн, «Девушка с иглой»
Тильда Суинтон, «Комната по соседству»
Рэйф Файнс, «Конклав»
Ларс Эйдингер, «Жизнь»
Дэниел Крейг, «Квир»
Абу Сангаре, «История Сулеймана»
Церемония награждения пройдет 7 декабря в швейцарском городе Люцерне.