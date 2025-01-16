Стали известны номинанты на премию Гильдии сценаристов США

Сегодня, 13:00
Названы номинанты на премию Гильдии сценаристов США. Объявить проекты планировалось раньше, 9 января, но из-за лесных пожаров, которые охватили большую часть Лос-Анджелеса, дата объявления номинантов переносилась дважды.
«Настоящая боль»
«Претенденты»
«Падение империи»
«Моя старая задница»
«Я не киллер»
«Дюна: Часть вторая»
«Мальчишки из «Никеля»
«Злая: Сказка о ведьме Запада»
«Дипломатка»
«Фоллаут»
«Мистер и миссис Смит»
«Сегун»
«Медведь»
«Умерь свой энтузиазм»
«Хитрости»
«Чем мы заняты в тени»
«Презумпция невиновности»
«Рипли»
«Ничего не говори»
«Настоящий детектив: Страна ночи»
Церемония награждения победителей премии Гильдии сценаристов США пройдет 15 февраля.