Дата выхода сериала «Преступление и наказание»: расписание релиза эпизодов

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26 октября на «Кинопоиске» пройдет премьера сериала «Преступление и наказание». Режиссером выступил Владимир Мирзоев («Внутри убийцы»). Адаптация одноименного романа Федора Достоевского переносит известный сюжет в наши дни.

Кто снялся в сериале «Преступление и наказание»

В сериале «Преступление и наказание» снялись Иван Янковский, Любовь Аксенова, Тихон Жизневский, Владимир Мишуков, Алена Михайлова, Владислав Абашин, Юлия Снигирь, Никита Тарасов, Юлия Марченко и Борис Хвошнянский.

Трейлер сериала «Преступление и наказание»

Расписание выхода эпизодов сериала «Преступление и наказание»