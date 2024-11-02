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Преступление и наказание сериал 2024: когда выйдет — новая дата
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:50

1 мин.

Сериал «Преступление и наказание» выйдет 2 ноября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Преступление и наказание», реж. Владимир Мирзоев / «Кинопоиск»
Фото Кадр из сериала «Преступление и наказание», реж. Владимир Мирзоев / «Кинопоиск»
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Премьера сериала «Преступление и наказание» Владимира Мирзоева («Внутри убийцы») пройдет сегодня, 2 ноября.

Адаптация одноименного романа Федора Достоевского должна была выйти 26 октября, затем 27-го, после чего релиз сдвинулся на 29 октября. Затем премьера проекта была перенесена на неопределенный срок, а теперь «Кинопоиск» объявил финальную дату релиза.

Трейлер сериала «Преступление и наказание»

Когда выйдет сериал «Преступление и наказание»

Премьера сериала «Преступления и наказания» пройдет 2 ноября на платформе «Кинопоиск» в 22:00.

Ранее мы писали, каким получился многосерийный психологический триллер «Трасса» Душана Глигорова.

Преступление и&nbsp;наказание сериал 2024: дата выхода серий&nbsp;&mdash; расписание и&nbsp;трейлер. Дата выхода сериала «Преступление и наказание»: расписание релиза эпизодов

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