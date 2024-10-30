Премьера сериала «Преступление и наказание» перенесена на неопределенный срок

Премьера сериала Владимира Мирзоева («Внутри убийцы») «Преступление и наказание» в очередной раз перенесена. Ранее адаптация одноименного романа Федора Достоевского должна была выйти 26 октября, затем 27-го, после чего релиз сдвинулся на 29 октября.

Теперь премьера «Преступления и наказания» отложена на неопределенный срок.

«Мы переносим, но не отменяем старт сериала «Преступление и наказание». Дату назовем позже. Мы видели множество догадок и слухов — реальность проще: есть моменты, которые потребовали больше времени, чем мы предполагали, — сообщил «Кинопоиск». — Понимаем ответственность перед нашими подписчиками и перед всеми, кто на протяжении этих дней свою грусть переводил в мемы и шутки. Спасибо вам, что ждете и переживаете».

Кто снялся в сериале «Преступление и наказание»

В «Преступлении и наказании» снялись Иван Янковский, Любовь Аксенова, Тихон Жизневский, Владимир Мишуков, Алена Михайлова, Владислав Абашин, Юлия Снигирь, Никита Тарасов, Юлия Марченко и Борис Хвошнянский.