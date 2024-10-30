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Преступление и наказание сериал 2024: перенос даты выхода — когда выйдет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:50

1 мин.

Премьера сериала «Преступление и наказание» перенесена на неопределенный срок

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Преступление и наказание», реж. Владимир Мирзоев / «Кинопоиск»
Фото Кадр из сериала «Преступление и наказание», реж. Владимир Мирзоев / «Кинопоиск»
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Премьера сериала Владимира Мирзоева («Внутри убийцы») «Преступление и наказание» в очередной раз перенесена. Ранее адаптация одноименного романа Федора Достоевского должна была выйти 26 октября, затем 27-го, после чего релиз сдвинулся на 29 октября.

Теперь премьера «Преступления и наказания» отложена на неопределенный срок.

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«Мы переносим, но не отменяем старт сериала «Преступление и наказание». Дату назовем позже. Мы видели множество догадок и слухов — реальность проще: есть моменты, которые потребовали больше времени, чем мы предполагали, — сообщил «Кинопоиск». — Понимаем ответственность перед нашими подписчиками и перед всеми, кто на протяжении этих дней свою грусть переводил в мемы и шутки. Спасибо вам, что ждете и переживаете».

Кто снялся в сериале «Преступление и наказание»

В «Преступлении и наказании» снялись Иван Янковский, Любовь Аксенова, Тихон Жизневский, Владимир Мишуков, Алена Михайлова, Владислав Абашин, Юлия Снигирь, Никита Тарасов, Юлия Марченко и Борис Хвошнянский.

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