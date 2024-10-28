Премьера сериала «Преступление и наказание» с Иваном Янковским перенесена

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Премьера сериала Владимира Мирзоева «Преступление и наказание» перенесена. Изначально она должна была быть 26 октября, потом релиз отодвинули на день, а теперь выход адаптации одноименного романа Федора Достоевского запланирован на 29 октября.

«Достоевский учит нас быть терпеливыми и следить за намеками вселенной и числами», — сообщил «Кинопоиск».

Кто снялся в сериале «Преступление и наказание»

В «Преступлении и наказании» снялись Иван Янковский, Любовь Аксенова, Тихон Жизневский, Владимир Мишуков, Алена Михайлова, Владислав Абашин, Юлия Снигирь, Никита Тарасов, Юлия Марченко и Борис Хвошнянский.