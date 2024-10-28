Премьера сериала «Преступление и наказание» с Иваном Янковским перенесена

Сегодня, 14:00
Премьера сериала Владимира Мирзоева «Преступление и наказание» перенесена. Изначально она должна была быть 26 октября, потом релиз отодвинули на день, а теперь выход адаптации одноименного романа Федора Достоевского запланирован на 29 октября.
«Достоевский учит нас быть терпеливыми и следить за намеками вселенной и числами», — сообщил «Кинопоиск».
Кто снялся в сериале «Преступление и наказание»
В «Преступлении и наказании» снялись Иван Янковский, Любовь Аксенова, Тихон Жизневский, Владимир Мишуков, Алена Михайлова, Владислав Абашин, Юлия Снигирь, Никита Тарасов, Юлия Марченко и Борис Хвошнянский.