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Претенденты 2024: трейлер и дата выхода, Зендея и другие актеры
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:15

1 мин.

Вышел финальный трейлер спортивной драмы «Претенденты» с Зендеей

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Претенденты»
Фото Кадр из фильма «Претенденты»
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MGM опубликовал финальный трейлер картины «Претенденты», режиссером которой выступил Лука Гуаданьино («Суспирия»).

Главный герой — знаменитый теннисист. По сюжету он принимает участие в соревнованиях «Челленджер», где ему предстоит противостоять бывшему любовнику своей жены.

В фильме снялись Зендея, Майк Фейст, Джош О'Коннор, Дарнелл Эпплинг, Нада Деспотович, Крис Фаулер и Мэри Джо Фернандез.

«Претенденты» выйдут в зарубежный прокат 26 апреля. Дата российской премьеры пока неизвестна.

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