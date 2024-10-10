Эммануэль Макрон хочет, чтобы съемки «Эмили в Париже» продолжились во Франции

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Президент Франции Эмманюуэль Макрон считает, что съемки сериала «Эмили в Париже» должны продолжиться во Франции.

«Мы будем бороться изо всех сил и попросим их остаться в Париже! Эмили в Париже, переехавшая в Рим, это бессмысленно», — заявил президент.

В четвертом сезоне главная героиня сериала готовится открыть в Риме офис Agence Grateau и заводит роман с итальянским наследником Марчелло.

Кроме того, в новом сезоне шоу «Эмили в Париже» супруга Эмманюэля Макрона Брижит сыграла небольшую роль. По сюжету главная героиня случайно встретила ее в ресторане и решила поздороваться: по сюжету та была подписана на соцсети Эмили.

«Я был очень горд, и она была очень рада», — рассказал Макрон.

По мнению президента, сериал «Эмили в Париже» хорошо влияет на имидж Франции.

Ранее создатель шоу Даррен Стар подчеркивал, что переезд Эмили в Рим не означает, что ее больше не будет в Париже.