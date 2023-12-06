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Президент медиакоманды «Броук Бойз» Дмитрий Егоров поделился мнением о сериале «Слово пацана»

Сегодня, 18:21

1 мин.

Егоров — о сериале «Слово пацана»: «Это история нашей страны, она показана достаточно реалистично»

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Президент медиакоманды «Броук Бойз» Дмитрий Егоров в комментарии для «СЭ» поделился мнением о сериале «Слово пацана».

«Сериал не показывает, что пацаном быть круто, он показывает, сколько лишений и проблем было у детей конца восьмидесятых и средины девяностых годов, даже ближе к двухтысячным. Сериал не идеализирует то время. Наоборот, он говорит, что люди жили в ужасе и мраке. Это пацанская жизнь доводила до крови, смертей и всего остального. Но это история нашей страны, она показана достаточно реалистично и тот, кто хочет запретить этот сериал — просто глуп», — сказал Егоров в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Сюжет разворачивается в 80-е годы. Родители пытаются выживать в эпоху всеобщего безденежья, а их дети тем временем предоставлены сами себе и пытаются адаптироваться к уличным законам.

В сериале снялись Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Елизавета Базыкина, Анна Пересильд, Сергей Бурунов и многие другие.

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