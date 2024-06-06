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Презумпция невиновности сериал: дата выхода и расписание серий, трейлер — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:25

1 мин.

Дата выхода сериала «Презумпция невиновности»: расписание релиза эпизодов

14 июня на Apple TV+ пройдет премьера сериала «Презумпция невиновности»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Презумпция невиновности»
Фото Кадр из сериала «Презумпция невиновности»
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14 июня на Apple TV+ пройдет премьера сериала «Презумпция невиновности» с Джейком Джилленхолом. Режиссерами проекта выступили Грег Яйтанс («Дом Дракона») и Анне Севитски («Касл-Рок»).

Сюжет «Презумпции невиновности» сосредоточен на чикагском окружном прокуроре, который заводит служебный роман с коллегой, а позже становится главным подозреваемым в деле об ее убийстве.

Расписание релиза эпизодов сериала «Презумпция невиновности»

1 серия 14 июня
2 серия 14 июня
3 серия 21 июня
4 серия 28 июня
5 серия 5 июля
6 серия 12 июля
7 серия 19 июля
8 серия 26 июля
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