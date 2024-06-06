Дата выхода сериала «Презумпция невиновности»: расписание релиза эпизодов

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14 июня на Apple TV+ пройдет премьера сериала «Презумпция невиновности» с Джейком Джилленхолом. Режиссерами проекта выступили Грег Яйтанс («Дом Дракона») и Анне Севитски («Касл-Рок»).

Сюжет «Презумпции невиновности» сосредоточен на чикагском окружном прокуроре, который заводит служебный роман с коллегой, а позже становится главным подозреваемым в деле об ее убийстве.

Расписание релиза эпизодов сериала «Презумпция невиновности»