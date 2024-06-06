Дата выхода сериала «Презумпция невиновности»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 18:25
14 июня на Apple TV+ пройдет премьера сериала «Презумпция невиновности» с Джейком Джилленхолом. Режиссерами проекта выступили Грег Яйтанс («Дом Дракона») и Анне Севитски («Касл-Рок»).
Сюжет «Презумпции невиновности» сосредоточен на чикагском окружном прокуроре, который заводит служебный роман с коллегой, а позже становится главным подозреваемым в деле об ее убийстве.
|1 серия
|14 июня
|2 серия
|14 июня
|3 серия
|21 июня
|4 серия
|28 июня
|5 серия
|5 июля
|6 серия
|12 июля
|7 серия
|19 июля
|8 серия
|26 июля