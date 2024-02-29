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Приключения Петрова и Васечкина: ремейк, новая версия фильма
Фильмы и сериалы

29 февраля, 19:30

1 мин.

Анонсирован ремейк популярного советского фильма «Приключения Петрова и Васечкина»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные»
Фото Кадр из фильма «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные»
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Киностудия имени Горького планирует снять новый полнометражный фильм о приключениях Петрова и Васечкина. Детская двухсерийная музыкальная комедия вышла в 1984 году и рассказывала о третьеклассниках, которые попадают в разные интересные ситуации и пытаются найти из них выход.

Спустя 40 лет к работе над проектом вернется режиссер оригинальной картины Владимир Алеников.

Генеральный директор киностудии Юлиана Слащева не исключает, что после выхода фильма приключения Петрова и Васечкина могут получить продолжение в формате сериала.

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