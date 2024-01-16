Российская премьера фильма «Присцилла: Элвис и я» пройдет 25 января

Фильм «Присцилла: Элвис и я» покажут в российских кинотеатрах

Читайте нас в

25 января состоится российская премьера картины Софии Копполы «Присцилла: Элвис и я», рассказывающей о браке Присциллы Пресли с королем рок-н-ролла.

Главные роли в фильме сыграли Кейли Спейни (Присцилла Пресли) и Джейкоб Элорди (Элвис Пресли).

Также в актерский состав проекта вошли Эри Коэн, Дагмара Доминчик, Тим Пост, Линн Гриффин, Дэн Бирн, Родриго Фернандес-Столл, Дэн Абрамовичи и Мэттью Шоу.

С 25 января фильм «Присцилла: Элвис и я» можно будет посмотреть в большинстве российских кинотеатров. Цифровой релиз картины запланирован на 7 марта.