«Присцилла»: вышел первый тизер фильма о жене Элвиса Пресли

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Творчество и личная жизнь короля рок-н-ролла продолжает интересовать кинематографистов. Однако в отличие от коллег по цеху София Коппола («Трудности перевода», «Мария-Антуанетта») решила сосредоточиться не на самом Элвисе Пресли, а на его единственной супруге Присцилле.
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