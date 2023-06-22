«Присцилла»: вышел первый тизер фильма о жене Элвиса Пресли

Творчество и личная жизнь короля рок-н-ролла продолжает интересовать кинематографистов. Однако в отличие от коллег по цеху София Коппола («Трудности перевода», «Мария-Антуанетта») решила сосредоточиться не на самом Элвисе Пресли, а на его единственной супруге Присцилле.

В дебютном тизере драмы показали всего несколько сцен, среди которых — знакомство Элвиса и Присциллы, свадьба, появление ребенка, а также кадры с выступлениями музыканта. Главные роли исполнили Кейли Спейни («Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль», «Мейр из Исттауна») и Джейкоб Элроди («Эйфория»). Ожидается, что премьера «Присциллы» состоится на Венецианском кинофестивале.

Напомним, что в прошлом году Баз Лурман («Мулен Руж», «Великий Гэтсби») выпустил байопик «Элвис», который принес Остину Батлеру «Золотой Глобус» и номинацию на «Оскар».