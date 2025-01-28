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Присутствие фильм 2024: трейлер и дата выхода в России — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:15

1 мин.

В российский прокат вышел хоррор Стивена Содерберга «Присутствие»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Присутствие», реж. Стивен Содерберг / Extension 765, The Spectral Spirit Company
Фото Кадр из фильма «Присутствие», реж. Стивен Содерберг / Extension 765, The Spectral Spirit Company
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В российских кинотеатрах стартовали показы фильма «Присутствие» Стивена Содерберга («Одиннадцать друзей Оушена»). По сюжету проекта семья переезжает в новый дом, где обитает что-то потустороннее.

Казалось бы, несколько тривиальный синопсис, описывающий сотни фильмов ужасов, однако отличительная черта психологического триллера Содерберга в том, что повествование в нем ведется от лица призрака.

Кто снялся в фильме «Присутствие»

В картине снялись Люси Лью, Джулия Фокс, Крис Салливан, Каллина Лян, Уэст Малхолланд, Лукас Папаэлиас и Бенни Элледж.

Трейлер фильма «Присутствие»

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