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Сегодня, 17:00

Продолжение «Папиных дочек» стало самым популярным сериалом по версии «Кинопоиска»

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из сериала «Папины дочки. Новые».
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Проект «Папины дочки. Новые» только стартовал в понедельник, 18 сентября. Однако по данным «Кинопоиска» он уже стал самым популярным шоу: количество зрителей, посмотревших дебютные серии, оценивается в 4,6 млн человек.

Первый сезон будет состоять из 20 эпизодов: финальный выйдет в эфир 5 октября. Тем временем создатели сериала поделились в социальных сетях новостью о том, что начались съемки следующей части.

«Все любимые актеры снова собрались на площадке. Детали сюжета не рассказывают. Зато говорят, что нас ждет возвращение других знакомых героев и даже неожиданные камео», — заявили представители онлайн-кинотеатра START.

Напомним, что в продолжении популярного сериала к своим ролям вернулись Филипп Бледный (Веник), Елизавета Арзамасова (Галина Сергеевна), Мирослава Карпович (Маша Васнецова), Дарья Мельникова (Даша Васнецова), Екатерина Старшова («Пуговка») и многие другие.

Ранее мы рассказывали, как изменились «Папины дочки» за 10 лет.

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