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Сегодня, 14:00

Продолжительность «Марвелов» до сих пор не определена

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Промо-изображение фильма «Марвелы» (The Marvels).
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Совсем скоро пройдет мировая премьера фильма Нии Дакосты «Марвелы» («Капитан Марвел 2»), но точная продолжительность картины до сих пор остается неизвестной. Например, кинотеатр Odeon указал хронометраж 2 часа 20 минут, а другие кинотеатры, включая Cineworld, 2 часа.

Картина расскажет продолжение истории Кэрол Дэнверс. По сюжету способности супергероини оказываются связаны с силами Моники Рамбо и Камалы Хан. Это приводит к тому, что при каждом применении своих способностей они меняются друг с другом местами.

Премьера «Марвелов» пройдет 10 ноября. В картине снялись Бри Ларсон, Сэмюэл Л. Джексон, Тейона Паррис и Иман Веллани.

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