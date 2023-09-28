Продолжительность «Марвелов» до сих пор не определена

Сегодня, 14:00
Совсем скоро пройдет мировая премьера фильма Нии Дакосты «Марвелы» («Капитан Марвел 2»), но точная продолжительность картины до сих пор остается неизвестной. Например, кинотеатр Odeon указал хронометраж 2 часа 20 минут, а другие кинотеатры, включая Cineworld, 2 часа.
Картина расскажет продолжение истории Кэрол Дэнверс. По сюжету способности супергероини оказываются связаны с силами Моники Рамбо и Камалы Хан. Это приводит к тому, что при каждом применении своих способностей они меняются друг с другом местами.
Премьера «Марвелов» пройдет 10 ноября. В картине снялись Бри Ларсон, Сэмюэл Л. Джексон, Тейона Паррис и Иман Веллани.