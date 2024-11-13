Disney Plus опубликовал ролик с анонсами премьер на 2025 год

Disney Plus опубликовал видео с анонсами проектов своей платформы на 2025 год. В числе будущих премьер — продолжение «Перси Джексона», второй сезон сериала «Андор» и премьера «Опорной команды» по вселенной «Звездных войн», продолжение «Рассказа служанки» и «Медведя», а также релизы «Железного сердца» и перезапуска «Сорвиголовы» от Marvel.

Анонсы премьер проектов Disney + на 2025 год

Ранее мы писали о выходе трейлера третьего сезона мультсериала «Что, если?», в котором исследуются возможности альтернативных версий известных событий киновселенной Marvel.