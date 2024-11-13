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Проекты Дисней и Хулу — премьеры 2025: Андор, Железное сердце, Медведь
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Сегодня, 18:05

1 мин.

Disney Plus опубликовал ролик с анонсами премьер на 2025 год

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из второго сезона сериала «Андор» / Disney+
Фото Кадр из второго сезона сериала «Андор» / Disney+
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Disney Plus опубликовал видео с анонсами проектов своей платформы на 2025 год. В числе будущих премьер — продолжение «Перси Джексона», второй сезон сериала «Андор» и премьера «Опорной команды» по вселенной «Звездных войн», продолжение «Рассказа служанки» и «Медведя», а также релизы «Железного сердца» и перезапуска «Сорвиголовы» от Marvel.

Анонсы премьер проектов Disney+ на 2025 год

Ранее мы писали о выходе трейлера третьего сезона мультсериала «Что, если?», в котором исследуются возможности альтернативных версий известных событий киновселенной Marvel.

Проекты HBO (Max) 2025 год&nbsp;&mdash; анонс: Одни из&nbsp;нас, Белый лотос, И&nbsp;просто так. Max опубликовал ролик с анонсами премьер на 2025 год

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