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Сегодня, 00:20

Производство «Блейда» и нового фильма Пола Томаса Андерсона приостановили

Георгий Амиян
Киножурналист
Кадр из фильма «Алита: Боевой ангел».
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По информации The Hollywood Reporter, разработку «Блейда» с Махершалой Али поставили на паузу. Съемки должны были начаться летом, но студия решила отложить их до конца забастовки сценаристов.

Если верить слухам, забастовка также повлияет на производство следующего фильма Пола Томаса Андерсона («Нефть»). Его планировали снимать в июле. Источник World of Reel рассказал, что Андерсон часто вносит правки в сценарий во время съемок — сейчас этого не дадут сделать правила забастовки.

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