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Пророк История Александра Пушкина фильм 2025: дата выхода и трейлер — Юра Борисов
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:30

1 мин.

Вышел финальный трейлер фильма «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина», реж. Феликс Умаров / Централ Партнершип, Студия Тритэ, Кинослово
Фото Кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина», реж. Феликс Умаров / Централ Партнершип, Студия Тритэ, Кинослово
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Опубликован финальный трейлер фильма «Пророк. История Александра Пушкина» от режиссера Феликса Умарова («Домашнее поле»). Главную роль исполнил Юра Борисов («Анора»). В картине отражен путь поэта, начиная с юности в Царскосельском лицее, заканчивая смертельной дуэлью.

Кто снялся в фильме «Пророк. История Александра Пушкина»

В проекте снялись Юра Борисов, Кай Гетц, Роман Васильев, Алена Долголенко, Аня Чиповская, Илья Любимов, Евгений Шварц, Сергей Гилев, Флориан Десбьендра, Илья Виногорский.

Трейлер фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Когда выйдет фильм «Пророк. История Александра Пушкина»

Картина «Пророк. История Александра Пушкина» выйдет в российский прокат 14 февраля.

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