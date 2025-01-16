Вышел финальный трейлер фильма «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым

Сегодня, 15:30
Опубликован финальный трейлер фильма «Пророк. История Александра Пушкина» от режиссера Феликса Умарова («Домашнее поле»). Главную роль исполнил Юра Борисов («Анора»). В картине отражен путь поэта, начиная с юности в Царскосельском лицее, заканчивая смертельной дуэлью.
В проекте снялись Юра Борисов, Кай Гетц, Роман Васильев, Алена Долголенко, Аня Чиповская, Илья Любимов, Евгений Шварц, Сергей Гилев, Флориан Десбьендра, Илья Виногорский.
Картина «Пророк. История Александра Пушкина» выйдет в российский прокат 14 февраля.