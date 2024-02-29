Номинированный на «Оскар» фильм «Прошлые жизни» вышел в российских кинотеатрах

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Сегодня, 29 февраля, в российский прокат вышла мелодрама «Прошлые жизни». Режиссером и сценаристкой проекта выступила Селин Сон («Материалисты»). Картина «Прошлые жизни» номинирована на премию «Оскар» в двух номинациях — «Лучший фильм» и «Лучший сценарий».

Проект рассказывает о нью-йоркской писательнице Норе, которая встречает свою первую любовь спустя 20 лет. Герои проводят неделю вместе и пытаются понять, кто они теперь друг для друга.

В фильме «Прошлые жизни» снялись Грета Ли, Тео Ю, Джон Магаро, Мун Сын-а, Лим Сын-мин и Чан Ги-ха.

Картину уже можно посмотреть в российских кинотеатрах.