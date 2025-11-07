Комедия «Пушистые каникулы» вышла в российский прокат

6 ноября в российских кинотеатрах стартовали показы фильма Сильвии Кер («Элита», «Галерея Вельвет») «Пушистые каникулы». По сюжету Мая, Ян и говорящий скунс Фриц спасают летний лагерь от коварного застройщика. Они намерены доказать, что в долине живет легендарный медведь.

Для девятилетних актеров Юлии Райи и Абелло Севильяно, сыгравших Майю и Яна «Пушистые каникулы» стал первыми большим кинопроектом, а говорящего скунса Фрица озвучил один из самых знаменитых комиков Испании Карлос Латре.

Кто снялся в фильме «Пушистые каникулы»

В картине снялись Джулия Райя, Мартин Абелло Севильяно, Эдуард Сото, Гонсалу Диниш, Анабель Алонсо, Ана Моргаде, Адриан Гроссер, Элизабет Казановас и Иньиго Гальяно.