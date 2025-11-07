Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть. Новости
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Пушистые каникулы фильм 2025: трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

7 ноября, 17:15

1 мин.

Комедия «Пушистые каникулы» вышла в российский прокат

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Пушистые каникулы», реж. Сильвия Кер, Televisio de Catalunya (TV3), Movistar Plus+, Radio Television Espanola (RTVE)
Фото Кадр из фильма «Пушистые каникулы», реж. Сильвия Кер, Televisio de Catalunya (TV3), Movistar Plus+, Radio Television Espanola (RTVE)

6 ноября в российских кинотеатрах стартовали показы фильма Сильвии Кер («Элита», «Галерея Вельвет») «Пушистые каникулы». По сюжету Мая, Ян и говорящий скунс Фриц спасают летний лагерь от коварного застройщика. Они намерены доказать, что в долине живет легендарный медведь.

Для девятилетних актеров Юлии Райи и Абелло Севильяно, сыгравших Майю и Яна «Пушистые каникулы» стал первыми большим кинопроектом, а говорящего скунса Фрица озвучил один из самых знаменитых комиков Испании Карлос Латре.

Кто снялся в фильме «Пушистые каникулы»

В картине снялись Джулия Райя, Мартин Абелло Севильяно, Эдуард Сото, Гонсалу Диниш, Анабель Алонсо, Ана Моргаде, Адриан Гроссер, Элизабет Казановас и Иньиго Гальяно.

Трейлер фильма «Пушистые каникулы»

Зверополис 2 мультфильм: трейлер и&nbsp;дата выхода.Вышел финальный трейлер мультфильма «Зверополис 2»

ВКонтакте Дзен Max
Фильмы
Новости холдинга
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Читайте далее
Netflix показал первые пять минут финального сезона «Очень странных дел»