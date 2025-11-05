Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть. Новости
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Пять ночей с Фредди 2 фильм 2025: трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

5 ноября, 14:45

1 мин.

Вышел новый трейлер хоррора «Пять ночей с Фредди 2»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Пять ночей с Фредди 2», реж. Эмма Тамми, Universal Pictures
Фото Кадр из фильма «Пять ночей с Фредди 2», реж. Эмма Тамми, Universal Pictures

Universal Pictures опубликовал новый трейлер фильма «Пять ночей с Фредди 2». Режиссером картины выступила Эмма Тамми.

По сюжету сиквела бывший охранник Майк (Джош Хатчерсон) и полицейская Ванесса (Элизабет Лэйл) утаили правду от младшей сестры Майка Эбби (Пайпер Рубио) о судьбе ее друзей-аниматроников.

Девочка сбегает, чтобы воссоединиться с Фредди, Бонни, Чикой и Фокси, и это запускает череду мрачных событий.

Кто снялся в фильме «Пять ночей с Фредди 2»

В картине снялись Джош Хатчерсон, Элизабет Лэил, Пайпер Рубио, Мэттью Лиллард, Фредди Картер, Скит Ульрих, Теодус Крэйн, Тео Брионес и Рональд Чевис.

Трейлер фильма «Пять ночей с Фредди 2»

Когда выйдет фильм «Пять ночей с Фредди 2»

Премьера хоррора «Пять ночей с Фредди 2» пройдет 5 декабря.

Оно, фильм, 2017.Лучшие фильмы на Хэллоуин-2025: подборка для любой компании и настроения

ВКонтакте Дзен Max
Фильмы
Новости холдинга
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Читайте далее
Драма «Ветер» выйдет в прокат весной 2026 года