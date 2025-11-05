Вышел новый трейлер хоррора «Пять ночей с Фредди 2»

Universal Pictures опубликовал новый трейлер фильма «Пять ночей с Фредди 2». Режиссером картины выступила Эмма Тамми.

По сюжету сиквела бывший охранник Майк (Джош Хатчерсон) и полицейская Ванесса (Элизабет Лэйл) утаили правду от младшей сестры Майка Эбби (Пайпер Рубио) о судьбе ее друзей-аниматроников.

Девочка сбегает, чтобы воссоединиться с Фредди, Бонни, Чикой и Фокси, и это запускает череду мрачных событий.

Кто снялся в фильме «Пять ночей с Фредди 2»

В картине снялись Джош Хатчерсон, Элизабет Лэил, Пайпер Рубио, Мэттью Лиллард, Фредди Картер, Скит Ульрих, Теодус Крэйн, Тео Брионес и Рональд Чевис.

Трейлер фильма «Пять ночей с Фредди 2»

Когда выйдет фильм «Пять ночей с Фредди 2»

Премьера хоррора «Пять ночей с Фредди 2» пройдет 5 декабря.