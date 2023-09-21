Пятнадцатый Доктор Шути Гатва появился на новых кадрах со съемок 14 сезона «Доктора Кто»

Сегодня, 13:00
Doctor Who Filming Locations опубликовал новые фото со съемок четырнадцатого сезона «Доктора Кто».
На них новая версия Повелителя Времени (Шути Гатва) стоит на дороге рядом со светофором и, вероятно, планирует в очередной раз спасать человечество и всю Вселенную от инопланетной угрозы.
Четырнадцатый сезон «Доктора Кто» с Шути Гатвой выйдет в декабре этого года, а перед этим, в ноябре, пройдет премьера спецвыпусков с Четырнадцатым Доктором. Образ этой версии Повелителя Времени воплотил Дэвид Теннант, игравший Десятого Доктора во втором, третьем и четвертом сезонах перезапуска «Доктора Кто».