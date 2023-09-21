Пятнадцатый Доктор Шути Гатва появился на новых кадрах со съемок 14 сезона «Доктора Кто»

Doctor Who Filming Locations опубликовал новые фото со съемок четырнадцатого сезона «Доктора Кто».

На них новая версия Повелителя Времени (Шути Гатва) стоит на дороге рядом со светофором и, вероятно, планирует в очередной раз спасать человечество и всю Вселенную от инопланетной угрозы.

Фото со съемок четырнадцатого сезона «Доктора Кто».

Четырнадцатый сезон «Доктора Кто» с Шути Гатвой выйдет в декабре этого года, а перед этим, в ноябре, пройдет премьера спецвыпусков с Четырнадцатым Доктором. Образ этой версии Повелителя Времени воплотил Дэвид Теннант, игравший Десятого Доктора во втором, третьем и четвертом сезонах перезапуска «Доктора Кто».