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Сегодня, 13:00

Пятнадцатый Доктор Шути Гатва появился на новых кадрах со съемок 14 сезона «Доктора Кто»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из промо-фотосессии четырнадцатого сезона «Доктора Кто».
Фото со съемок четырнадцатого сезона «Доктора Кто».
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Doctor Who Filming Locations опубликовал новые фото со съемок четырнадцатого сезона «Доктора Кто».

На них новая версия Повелителя Времени (Шути Гатва) стоит на дороге рядом со светофором и, вероятно, планирует в очередной раз спасать человечество и всю Вселенную от инопланетной угрозы.

Фото со съемок четырнадцатого сезона «Доктора Кто».

Четырнадцатый сезон «Доктора Кто» с Шути Гатвой выйдет в декабре этого года, а перед этим, в ноябре, пройдет премьера спецвыпусков с Четырнадцатым Доктором. Образ этой версии Повелителя Времени воплотил Дэвид Теннант, игравший Десятого Доктора во втором, третьем и четвертом сезонах перезапуска «Доктора Кто».

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