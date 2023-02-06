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Сегодня, 15:35

Пятый эпизод The Last of Us можно будет увидеть уже в эту пятницу

Ольга Стрельникова
Фото HBO
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Пятый эпизод The Last of Us («Последние из нас») появится на HBO Max уже в эту пятницу, 10 февраля. Привычный воскресный выпуск был перенесен, чтобы избежать совпадения с Супербоулом — самым популярным телевизионным событием года в Штатах. Это позволит сериалу не потерять слишком большую часть своей аудитории.

Предыдущие эпизоды The Last of Us имели большой успех. Первый из них набрал 4,7 миллионов просмотров и стал вторым по популярности сериалом в Сети за более, чем десять лет, уступив только «Дому дракона». Второй эпизод собрал на 22% больше зрителей, побив все рейтинги HBO. Но его превзошла 3-я серия с 6,4 миллиона зрителей. На сегодняшний день The Last of Us бьет все рейтинги среди сериалов HBO.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

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