Состоялась премьера фильма «Расплата 2» с Беном Аффлеком

Сегодня, 25 апреля, в зарубежный прокат вышел боевик «Расплата 2». Режиссером проекта выступил Гэвин О'Коннор («Вне игры»). В центре сюжета фильма — агент казначейства Мэрибет Медина, стремящаяся найти убийцу ее бывшего руководителя. Чтобы достичь своей цели, Мэрибет обращается за помощью к Кристиану Вульфу — гениальному математику с навыками киллера, а тот, в свою очередь, привлекает к решению загадки своего брата.

Кто снялся в фильме «Расплата 2»

В боевике снялись Бен Аффлек, Джон Бернтал, Синтия Аддай-Робинсон, Дж.К. Симмонс, Элисон Райт, Даниэлла Пинеда, Роберт Морган, Грант Уитни Харви и Эндрю Ховард.