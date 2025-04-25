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Расплата 2 фильм 2025: дата выхода и трейлер — Бен Аффлек
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:45

1 мин.

Состоялась премьера фильма «Расплата 2» с Беном Аффлеком

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Расплата 2», реж. Гэвин О'Коннор, Amazon MGM Studios
Фото Кадр из фильма «Расплата 2», реж. Гэвин О'Коннор, Amazon MGM Studios
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Сегодня, 25 апреля, в зарубежный прокат вышел боевик «Расплата 2». Режиссером проекта выступил Гэвин О'Коннор («Вне игры»). В центре сюжета фильма — агент казначейства Мэрибет Медина, стремящаяся найти убийцу ее бывшего руководителя. Чтобы достичь своей цели, Мэрибет обращается за помощью к Кристиану Вульфу — гениальному математику с навыками киллера, а тот, в свою очередь, привлекает к решению загадки своего брата.

Кто снялся в фильме «Расплата 2»

В боевике снялись Бен Аффлек, Джон Бернтал, Синтия Аддай-Робинсон, Дж.К. Симмонс, Элисон Райт, Даниэлла Пинеда, Роберт Морган, Грант Уитни Харви и Эндрю Ховард.

Трейлер фильма «Расплата 2»

Расплата 2: обзор и&nbsp;рецензия, стоит&nbsp;ли смотреть&nbsp;&mdash; Бен Аффлек.Обзор фильма «Расплата 2»: каким получился боевик с Беном Аффлеком и Джоном Бернталом

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