Райан Гослинг разочарован, что Грета Гервиг и Марго Робби не получили номинаций на «Оскар»

Райан Гослинг отреагировал на то, что, в отличие от него самого, исполнительницу роли самой популярной куклы в мире Марго Робби и режиссера Грету Гервиг не номинировали на «Оскар» за фильм «Барби».

«Никогда не думал, что скажу это, но для меня невероятная честь и гордость, что я сыграл пластиковую куклу по имени Кен. Но не существует Кена без Барби, и не может быть фильма о Барби без Греты Гервиг и Марго Робби — двух людей, наиболее ответственных за этот исторический, всемирно известный фильм», — заявил актер.

Гослинг добавил, что он сильно разочарован тем, что Гервиг и Робби не номинированы в своих категориях.

Сложившаяся ситуация вызвала широкое обсуждение в соцсетях. Учитывая, что картина «Барби» подается небывалым новаторством и чуть ли не великим манифестом феминизма, отсутствие Гервиг и Робби в числе номинантов на «Оскар», воспринимается аудиторией преимущественно негативно. Пользователи пишут, что это еще раз доказывает главную идею фильма: «мы живем в мужском мире».

Впрочем, исполнительница роли сотрудницы Mattel Глории в фильме «Барби» Америка Ферерра была номинирована на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль второго плана». В интервью Variety актриса тоже сказала, что «невероятно разочарована» тем, что Гервиг и Робби не были номинированы на «Оскар».