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Райан Гослинг записал рождественскую версию песни I'm Just Ken из фильма «Барби»
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:35

0 мин.

Райан Гослинг записал рождественскую версию песни I'm Just Ken из фильма «Барби»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Барби»
Фото Кадр из фильма «Барби»
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Райан Гослинг записал рождественскую версию песни I'm Just Ken из картины Греты Гервиг «Барби».

Перформанс актера впечатлил многих зрителей. После выхода «Барби» трек I'm Just Ken стал настоящим хитом. Появились футболки и другой мерч с надписью I Am Kenough (Я Кен и этого достаточно), а на легендарном SNL сделали пародийную версию эпизода с песней из фильма.

Оригинальный фрагмент из картины Греты Гервиг.

Ранее Энн Хэтэуэй рассказала, почему не сыграла главную роль в фильме «Барби».

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