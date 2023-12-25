Райан Гослинг записал рождественскую версию песни I'm Just Ken из фильма «Барби»

Райан Гослинг записал рождественскую версию песни I'm Just Ken из картины Греты Гервиг «Барби».

Перформанс актера впечатлил многих зрителей. После выхода «Барби» трек I'm Just Ken стал настоящим хитом. Появились футболки и другой мерч с надписью I Am Kenough (Я Кен и этого достаточно), а на легендарном SNL сделали пародийную версию эпизода с песней из фильма.

Оригинальный фрагмент из картины Греты Гервиг.