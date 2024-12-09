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Разделение 2 сезон 2024: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:45

1 мин.

Вышел расширенный трейлер 2-го сезона «Разделения»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Разделение», реж. Бен Стиллер / Apple TV+
Фото Кадр из сериала «Разделение», реж. Бен Стиллер / Apple TV+
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Apple TV опубликовал расширенный трейлер второго сезона сериала «Разделение». В центре сюжета проекта загадочная корпорация Lumon, сотрудники которой проходят специальную процедуру, позволяющую им на работе забывать о своей личной жизни, а дома — о профессиональной.

В продолжении сериала работник подразделения «Обработка макроданных» Марк вместе с коллегами пошел против корпорации и столкнулся с ответными действиями Lumon.

Трейлер 2-го сезона сериала «Разделение»

Дата выхода 2-го сезона сериала «Разделение»

Премьера второго сезона сериала «Разделение» пройдет 17 января.

Психологический триллер возвращается: чего ждать от&nbsp;2-го сезона сериала &laquo;Разделение&raquo;. Психологический триллер возвращается: чего ждать от 2-го сезона сериала «Разделение»

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