Apple TV+ показал первые восемь минут 2-го сезона «Разделения»

Почти за месяц до премьеры второго сезона сериала «Разделение» платформа Apple TV+ представила первые восемь минут продолжения проекта.

В центре сюжета «Разделения» — сотрудники загадочной корпорации Lumon, которые проходят специальную процедуру, позволяющую им на работе забывать о своей личной жизни, а дома — о профессиональной.

Что показали в начале 2-го сезона «Разделения»

В восьмиминутном отрывке работник подразделения «Обработка макроданных» Марк врывается в Lumon и бежит по коридорам офиса, затем останавливается, найдя интересующую его дверь.

Марк заходит в кабинет, там пусто, однако главный герой чувствует спиной, что за ним кто-то следит. Марк обернулся, но никого не увидел.

Главный герой вернулся в отдел «Обработки макроданных», но встретил там не своих коллег, а незнакомых людей. Марк спросил, кто они. На что один из присутствующих в комнате задал встречный вопрос, не против ли Марк взять другое имя во избежание недоразумений.

Затем в комнату зашел супервайзер на этаже разделенных Сет Милчик с голубыми и синими воздушными шариками и поздравил Марка с возвращением (На шариках изображен портрет работника подразделения «Обработка макроданных»).

Сет сказал Марку, что им следует многое обсудить и отметил, что поступок работника, который тот совершил пять месяцев назад, стал одним из самых прискорбных событий в истории компании. Марк поражен, что прошло так много времени, ведь в его разделенном сознании, вынужденном постоянно забывать, подобное сложно отслеживать.

Сет познакомил Марка с мисс Хуан, которая не выглядит достаточно взрослой для работы в офисе. Также он сообщил, что мисс Кобел больше не работает в Lumon, и он стал управляющим «разделенным» этажом. Марк спросил, куда делась его команда. Сет ответил, что они не уволены: Хелли и Ирвинг успешно вступили в контакт с внешним миром, как и остальная часть команды. Более того, после своего поступка в первом сезоне они стали всемирно известны, став лицом реформы программы разделения.

Когда выйдет 2-й сезон сериала «Разделения»

Премьера второго сезона сериала «Разделение» пройдет 17 января. В продолжение проекта выйдет десять эпизодов.