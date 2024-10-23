Вышел тизер 2-го сезона сериала «Разделение»

Сегодня, 19:05
Apple Canada опубликовал тизер второго сезона сериала «Разделение». Проект рассказывает о загадочной корпорации Lumon, чьи сотрудники проходят процедуру, в результате которой на работе забывают о своей личной жизни, а дома — о профессиональной.
В продолжении сериала работник подразделения «Обработка макроданных» Марк возвращается в Lumon и видит перед собой новых коллег.
В сериале «Разделение» снялись Адам Скотт, Зак Черри, Бриттни Лоуэр, Трэмелл Тиллман, Дичен Лакмэн и Джон Туртурро.
Премьера второго сезона сериала «Разделение» пройдет 17 января 2025 года.