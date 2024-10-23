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Разделение сериал 2 сезон: новый тизер — когда выйдет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:05

1 мин.

Вышел тизер 2-го сезона сериала «Разделение»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Разделение», реж. Бен Стиллер / Apple TV+
Фото Кадр из сериала «Разделение», реж. Бен Стиллер / Apple TV+
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Apple Canada опубликовал тизер второго сезона сериала «Разделение». Проект рассказывает о загадочной корпорации Lumon, чьи сотрудники проходят процедуру, в результате которой на работе забывают о своей личной жизни, а дома — о профессиональной.

В продолжении сериала работник подразделения «Обработка макроданных» Марк возвращается в Lumon и видит перед собой новых коллег.

Тизер 2-го сезона сериала «Разделение»

Кто снялся в сериале «Разделение»

В сериале «Разделение» снялись Адам Скотт, Зак Черри, Бриттни Лоуэр, Трэмелл Тиллман, Дичен Лакмэн и Джон Туртурро.

Когда выйдет 2-й сезон сериала «Разделение»

Премьера второго сезона сериала «Разделение» пройдет 17 января 2025 года.

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