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Реальная история Уиннер: дата выхода, где смотреть, трейлер, Сидни Суини
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:00

1 мин.

«Реальная история Уиннер» с Сидни Суини выйдет в российский прокат 18 апреля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Реальная история Уиннер».
Фото Кадр из фильма «Реальная история Уиннер»
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18 апреля состоится российская премьера фильма «Реальная история Уиннер», главную роль в котором сыграла Сидни Суини.

Сюжет картины сосредоточен на американской военной переводчице, передавшей СМИ секретные политические данные.

Постановщицей проекта выступила Тина Саттер — для нее это режиссерский, сценарный и продюсерский дебют. Ранее Саттер написала пьесу, которую впервые поставили на сцене в 2019 году.

В «Реальной истории Уиннер» также снялись Джош Хэмилтон, Маршант Дэвис, Бенни Элледж, Джон Уэй, Кристофф Бродер и Аллан Энтони Смит.

Картину начнут показывать в российских кинотеатрах с 18 апреля.

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