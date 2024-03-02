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Рэй Уинстон из Черной Вдовы назвал свой опыт работы в MCU душераздирающим
Фильмы и сериалы

2 марта, 19:30

1 мин.

Актер «Черной Вдовы» назвал свой опыт работы в MCU душераздирающим

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Черная Вдова».
Фото Кадр из фильма «Черная Вдова»
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Рэй Уинстон, сыгравший в фильме «Черная Вдова» русского генерала и главу Красной комнаты Дрейкова, в интервью Radio Times назвал свой опыт работы в MCU душераздирающим.

«Все было в порядке, пока дело не дошло до пересъемок. Потом оказалось, что несколько продюсеров покинули проект, а твоя игра чересчур хороша, слишком сильна... Так работает Marvel. Это может быть душераздирующим, потому что ты понимаешь, что делаешь отличную работу», — рассказал актер.

Уинстон добавил, что хотел уйти из проекта, но был связан контрактными обязательствами, не позволяющими так поступить без неприятных последствий: «Вообще-то я сказал: «Замените меня, потому что происходящее стало для меня последней каплей». Но потом продолжил работу, потому что так нужно было по контракту. В противном случае я бы мог оказаться в суде».

Картина «Черная Вдова» вышла в 2021 году и рассказывала о русской шпионке Наташе Романофф (Скарлетт Йоханссон), переживающей период столкновения со своим прошлым.

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