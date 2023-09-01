Режиссер «Друзей» рассказал, с какой актрисой работать было сложнее всего

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Недавно Джеймс Берроуз, поставивший 15 эпизодов культового ситкома, выпустил мемуары, в которых поделился историями со съемок различных проектов. В частности, режиссер признался, что самой «проблемной» из всего актерского состава «Друзей» для него стала англичанка Хелен Бексендейл. Напомним, что она сыграла Эмили, на которой в четвертом сезоне женился Росс Геллер.
«Она была милой, но недостаточно забавной», — пояснил Берроуз. Он добавил, что в ситкомах важен не только юмор, но и химия между актерами, а между Хелен и Дэвидом Швиммером ее не сложилось. Возможно, именно поэтому персонажа Эмили так быстро вывели из сериала.
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