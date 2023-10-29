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Сегодня, 11:20

Режиссер «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей» рассказал о дальнейшей судьбе франшизы

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Фантастические твари и где они обитают».
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Магический мир непредсказуем. Планировалось, что у «Фантастических тварей» будет пять фильмов, но, к сожалению, ни одна из вышедших картин не произвела и тени того впечатления, какое в свое время было у экранизаций Гарри Поттера. Третья часть «Тайны Дамблдора» провалилась в прокате, окончательно дав понять Warner Bros., что приквел не нравится зрителям.

В интервью Inside Total Film режиссер «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей» Дэвид Йейтс рассказал, что на данный момент разработка следующих фильмов о Ньюте Саламандере приостановлена: «Мы все так гордимся фильмом «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». После его выхода нам просто нужно было чуть притормозить, сделать паузу и расслабиться».

Режиссер добавил, что верит, что у «Фантастических тварей» еще будет продолжение: «Уверен, однажды мы вернемся. Я не разговаривал с Джо и Дэвидом Хейманом или Warner Bros., а просто делаю паузу. Это очень приятно».

Ну, а пока Warner Bros. решил пойти проверенным путем и готовит перезапуск «Гарри Поттера» в виде сериала.

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