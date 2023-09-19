Режиссер «Казино «Рояль» считал Дэниела Крейга недостаточно сексуальным для роли Джеймса Бонда

Постановщик картины 2006 года «Казино «Рояль» Мартин Кэмпбелл в интервью Variety рассказал, что считал Дэниела Крейга недостаточно сексуальным для роли Джеймса Бонда: «Он по-настоящему превосходный актер, в этом нет сомнений, но дело в том, что такие люди, как Шон Коннери, Роджер Мур и Пирс Броснан были традиционными Бондами: красивыми, сексуальными, очень привлекательными для женщин и так далее».

По мнению режиссера, Дэниел Крейг не был похож на предыдущие версии агента 007: «Очевидно, Дэниел был более жестким и суровым, он не был красивым парнем в традиционном понимании».

Мартин Кэмпбелл добавил, что это было лишь первое впечатление об актере. В итоге режиссер понял, что Дэниел Крейг идеально подходит для главной роли.

В итоге актер еще не раз воплотил на экране культовый образ. Последним фильмом с Дэниелом Крейгом в роли Джеймса Бонда был «Не время умирать», который вышел в 2021 году.