Режиссер «Лунного рыцаря» рассказал о возможности второго сезона

Постановщик сериала «Лунный рыцарь» Мохамед Диаб в интервью Arab Marvel рассказал о перспективах проекта. По словам режиссера, речи о втором сезоне быть не может, потому что он изначально не входил в планы Marvel: «Во всех сериалах Marvel шесть эпизодов, за исключением специальных проектов, таких как «Ванда/Вижн» (в этом сериале девять эпизодов. — Прим. «СЭ»). Обычный формат — шесть серий. «Локи» — единственный сериал, который, по их словам, с самого начала планировался двухсезонным. Путь Marvel не типичен, когда в случае успеха первого сезона проект продлевают на второй. У студии есть план, который не изменится вне зависимости от реакции зрителей на сериал».

«Лунный рыцарь» рассказывал историю бывшего морпеха, страдающего диссоциативным расстройством, который получил власть и силы египетского Бога Луны. Главную роль в проекте сыграл Оскар Айзек.