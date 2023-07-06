Режиссер Олег Трофим заинтриговал фанатов «Майора Грома»

Режиссер решил подогреть интерес зрителей к грядущей премьере. «Мы сегодня сняли кульминацию фильма. И это такой восторг! Кусайте ногти, в кинотеатре будет лютый ор», — написал в своем Telegram-канале Олег Трофим.

Напомним, что первая часть франшизы вышла в отечественный прокат два года назад. Однако экранизация комикса добилась успеха не только в России, но и за рубежом: после премьеры на платформе Netflix «Майор Гром: Чумной доктор» возглавил международный топ фильмов.

Съемки ленты «Майор Гром: Игра» начались в марте. Точная дата премьеры пока неизвестна.